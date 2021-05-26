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Erzincan'da korkutan deprem

26 Mayıs 2021 Çarşamba - 0:57 | Son Güncelleme : 26 05 2021 - 0:57

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem Bayburt, Rize, Trabzon ve Gümüşhane'de hissedildi.


AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde saat 00:37'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 
Depremin derinliği 7.34 olarak açıklandı.

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