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Erzincan'da bir terörist etkisiz hale getirildi

AA |  27 Aralık 2017 Çarşamba - 19:07 | Son Güncelleme : 27 12 2017 - 19:07

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde düzenlenen hava destekli operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir istihbaratı  değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat (JÖH) ve  komando birlikleri, ilçenin Söğütlü köyü kırsalında teröristlere yönelik hava  destekli operasyon başlattı.
 
 Güvenlik güçleri, operasyonda karşılaşılan bir teröriste "teslim ol"  çağrısında bulundu. Bu çağrıya ateşle karşılık veren terörist çıkan çatışmada  etkisiz hale getirildi.
 
Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonunun karla kaplı arazide  kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
 
  
 

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Erzincan PKK Refahiye
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