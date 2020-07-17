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ERÜ, araştırma merkeziyle yapay zekada öncü olmayı hedefliyor

AA |  17 Temmuz 2020 Cuma - 15:23 | Son Güncelleme : 17 07 2020 - 15:23

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) bünyesinde kurulan Yapay Zeka ve Büyük Veri Araştırma Uygulama Merkezi, hem yapay zeka alanında çalışan gençleri yetiştirmeyi hem de yapay zekayı sağlık başta olmak üzere pek çok alanda uygulamaya geçirmeyi hedefliyor.


Yapay arı kolonisi (Artifical Bee Colony) isimli algoritma  çalışmasıyla yapay zeka konusunda öncü olan ERÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü  Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa'nın müdürlüğünü yaptığı merkez, kısa süre  önce kuruldu.
 
Henüz laboratuvar aşamasında olan merkezle ilgili AA muhabirine  açıklamada bulunan Prof. Dr. Karaboğa, araştırma merkezi için şu an bir  laboratuvar oluşturmaya çalıştıklarını, çeşitli proje destekleriyle daha  kapasiteli hale getireceklerini belirtti.
 
Yapay zekanın son zamanlarda popüler hale geldiğini ancak dünyada bir  geçmişi olduğunu anlatan Karaboğa, "Hacettepe ve TOBB'da geçen yıl yapay zeka  mühendisliği diye lisans bölümü açıldı. Bazı üniversitelerde yapay zeka  bilgisayar mühendisliğinin altında ana bilim dalı olarak açıldı. Yavaş yavaş  araştırma merkezleri açılıyor. İTÜ'de oturmuş ve aktif çalışan bir yapay zeka  merkezi var. Bu sayı kısa süre içinde daha da artacak. İstanbul'da özel bir  üniversite yapay zeka teknoparkı açmayı planlıyor." diye konuştu.
 
Prof. Dr. Karaboğa, yapay zeka çalışmaları konusunda şu anda ABD ve  Çin'in yarıştığını, bu ülkeleri Hindistan ve Almanya'nın izlediğini, Brezilya'nın  Türkiye'den önde olduğunu aktardı.
 
ERÜ'nün yapay zeka alanında yaptığı çalışmaları da değerlendiren Prof.  Dr. Karaboğa, şöyle konuştu:
"2017 yılında dünyada yapay zeka konusunda en etkili yayınların  çıktığı kurumlar sıralamasında ERÜ 82. sıradaydı. Türkiye'de ilk 100'de sadece  ERÜ vardı. ERÜ'de yapay zeka konusunda kurumsal bir ortamın oluşması ve bu alanda  çalışan insanların organize edilip altyapı imkanlarının sunulması gerekiyordu. Bu  merkez de bunu sağladı. Yapay zeka konusunda gelişmiş insan ihtiyacının  karşılanması için bu tarz merkezlere, enstitülere ihtiyaç var. Bu ihtiyaç için  bizler bir adım atmış olduk. Hem insan kaynağımız var hem bilimsel yayın  yapıyoruz, yani bilgi üretebiliyoruz. Bunu bir merkez çatısı altında yürütmek  daha verimli hale getirecek. Yapay zekayla ekonomik katma değer üretecek ürünler  ortaya çıkarmak gerekiyor. Yani bilimsel yayınlarla her şey bitmiyor. Memlekete  faydalılık açısından baktığımızda kesinlikle ekonomik bir katkı sağlayacak hale  dönüştürmek gerekiyor."
 
Prof. Dr. Karaboğa, yapay zeka bilimi sahasının genişliği dolayısıyla  yönetim kurulunu farklı branşlardan araştırmacılarla oluşturduklarını kaydetti.
 
ERÜ'nün sağlık konusunda hem tecrübeli hem de donanımlı olduğuna  dikkati çeken Karaboğa, "Sağlık alanında Erciyes Üniversitesi gelişmiş bir  üniversite. Elimizdeki veriler çok fazla. ERÜ bünyesinde Genkök, Nanotekonoloji  ve İlaç Araştırma merkezleri var. Bu alanların hepsiyle alakalı yapay zeka  çalışmaları yapılabilir ve güzel şeyler üretilebilir." diye konuştu.
 
Yapay zekaya dayanan ürünler üretilecek
ABD ve Hollanda'dan bilim insanlarının, bilimsel makalelerin sayısı,  atıf sayısı, yazar sırası gibi değişkenlerden oluşan bilimsel etki endeksini  kullanarak 22 ana bilim dalı ve 176 alt bilim dalında oluşturduğu ve Plos Biology  isimli bilimsel dergide yayımlan en etkili bilim insanları listesinde 2 yıldır  yer alan ERÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahriye Akay da  merkezin en önemli hedeflerinin birinin de bu alandaki insan kaynağını tedarik  etmek olduğunu dile getirdi.
 
Yapay zeka alanında öğrencileri ilerletecek dersler vereceklerini  anlatan Akay, "Bu öğrencileri projelerle destekleyeceğiz. Üniversite, kamu ve  sanayi iş birliğiyle yapay zekaya dayanan ürünler üretmeyi hedefliyoruz. Çok  fazla yayın yapılıyor ancak uygulamaya dökülmediği sürece katma değer oluşmuyor."  diye konuştu.
 
Yapay Zeka ve Büyük Veri Araştırma Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu  Üyesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Doktor Öğretim Üyesi Halil Ulutabanca da yapay  zekanın en çok ilgilendiği alanın savunma ve sağlık olduğuna dikkati çekti.
 
Bu alanlarda dijital teknolojinin yoğun kullanıldığını vurgulayan  Ulutabanca, şunları kaydetti:
"Bu alanlar hatanın en aza indirilmesi gereken alanlar. Gönderdiğiniz  bir füzenin milimetrik olarak nasıl yerini bulması gerekiyorsa beyin  cerrahisindeki bir ameliyatta da sıfır hatayla beyin içindeki çekirdeği bulup  yerleştireceğim şeyi doğru yerleştirmem gerekiyor. Yapay zekanın kullanılmasının  hedeflendiği en önemli alanlardan biri tanı kısmı, radyolojik görüntülemeler,  biyokimyasal çalışmalar tarzında. Dünyada bunlar yeni, henüz emekleme aşamasında.  Biz şu an yapay zekada dünyayla rekabet edebilir pozisyonumuzu korumak istiyoruz.  Bu merkezi kurmamızın amaçlarından biri de bu. Dünya bu işle uğraşıyor, bizim de  onlarla aramızdaki makas çok açık değil."
 

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Erciyes Üniversitesi yapay zeka araştırma
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