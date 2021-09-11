Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılıklarına Faruk Özçelik ve Ertuğrul Soysal atandı. Peki, Ertuğrul Soysal kimdir? Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan yardımcısı Ertuğrul Soysal’ın hayatı…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılıklarına Faruk Özçelik ve Ertuğrul Soysal atandı. Peki, Ertuğrul Soysal kimdir? Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan yardımcısı Ertuğrul Soysal kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

ERTUĞRUL SOYSAL KİMDİR?

Ertuğrul Soysal, 3 Mayıs 1963'te Yozgat Sorgun'da doğdu. Babasının adı Halis, annesinin adı Ganime'dir.

Tıp Doktoru; Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göz hastalıkları cerrahisi uzmanı oldu.

Yozgat Çekerek'te Hastane Başhekimliği ve Grup Başkanlığı görevlerinde bulundu. Özel bir şirkette iki yıl genel müdür olarak görev yaptı. Adıyaman Devlet Hastanesinde mecburi hizmetini tamamladı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa'da özel bir hastane ile Özel Şifa Hastanesinde göz hastalıkları uzmanı olarak çalıştı.

Yozgat milletvekilidir.

Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan yardımcısı görevine getirilmiştir.