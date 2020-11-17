Ertuğrul Dursun Önkuzu 50. ölüm yıl dönümünde anılıyor. İşkenceler ile hayatına son verilen Dursun Önkuzu internette merak edilen isimlerin başında geliyor. Peki, Ertuğrul Dursun Önkuzu kimdir? Ertuğrul Dursun Önkuzu nasıl öldü? İşte detaylar...

Ülkücü hareketin ilk şehitlerinden Ertuğrul Dursun Önkuzu 50. ölüm yıl dönümünde anılıyor. Öğrencilik yıllarında yaşamını yitiren şehit Dursun Önkuzu hayatı araştırılıyor. Peki, Ertuğrul Dursun Önkuzu kimdir? Ertuğrul Dursun Önkuzu nasıl öldü? İşte detaylar...

ERTUĞRUL DURSUN ÖNKUZU KİMDİR?

Ertuğrul Dursun Önkuzu 1948 yılında Tokat 'ın Zile ilçesinde doğdu. Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'nda eğitim görürken karşıt görüşlü öğrenciler tarafından 23 Kasım 1970 tarihinde ciğerlerine pompayla hava basılarak vahşi bir şekilde öldürüldü. Cenazesi doğduğu yer olan Zile'de toprağa verildi. Ülkücü bir genç olan Önkuzu adına birçok şiir ve türkü yazıldı. Yazar Emine Işınsu, "Sancı" adlı romanıyla Dursun Önkuzu'nun hayatını anlattı. Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, şair Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun "Önkuzu" isimli şiirini besteleyerek şarkı yaptı. 12 Eylül Askeri Darbesi'ni anlatan Lütfü Şehsuvaroğlu'nun kafes adlı kitabından derlenen Kafes filminde Dursun Önkuzu'nun canlandırıldığı sahneler mevcuttur.

ERTUĞRUL DURSUN ÖNKUZU NASIL ÖLDÜ?

Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'nda eğitim gördüğü sırada karşıt görüşlü öğrenciler tarafından 23 Kasım 1970'de ciğerlerine pompayla hava basılarak işkencelerle katledildi. İlk olarak 3 gün hapsedilmiş ve acımasızca dövülmüş sonrasında da işkencelere maruz bırakılmıştır. Ciğerlerine pompa ile hava basılarak acılar içerisinde üçüncü kattan boşluğa bırakılıp, şehit edilmiştir.

Genç yaşta işkenceler ile hayatına son verilen Ertuğrul Dursun, Ülkücü hareketin ilk şehitleri arasında yer alıyor. Özkuzu 23 Kasım 1970 tarihinde hayatını kaybetti ve naaşı memleketi Tokat, Zile'ye defnedildi.