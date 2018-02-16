Ertem: Kamu bankaları faizi düşürücü adım atacaktır

Kredi Garanti Fonu ile kamu bankalarının alacak tarafının güçlendirildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, "Bankaların artık faizleri düşürecek yönde bir çalışma yaptıklarını düşünüyorum, önümüzdeki günlerde faizleri düşürecek adımlar atılacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, bankacılık sektörü kredi faizleri ile ilgili bir açıklamada bulundu.

Ertem, TRT Haber canlı yayınında yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinde şu anda en büyük sorunun daralan para piyasaları ve yüksek faiz olduğunu vurguladı. Ertem, Kredi Garanti Fonu (KGF) ile kamu bankalarının alacak tarafının güçlendirildiğini bildirerek, "Bankaların artık faizleri düşürecek yönde bir çalışma yaptıklarını düşünüyorum" diye konuştu. Önümüzdeki günlerde kamu bankalarının bu yönde bir adım atması öngördüğünü belirten Ertem, "Umarım faizlerin düştüğünü görürüz" ifadesini kullandı.

Cemil Ertem, faizlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 'ndan (TCMB) banka sistemine kadar yüksek olduğunu ve bunun enflasyon ile cari açıktan daha önemli bir sorun olduğunu dile getirdi. Ertem, "Enflasyonun fonlama maliyetinin altında kaldığını görüyoruz, bu da TCMB'nin dikkat etmesi gereken durum; bu anlamda TCMB 'gereksiz sıkı para politikası uyguluyor' diye sorgulanabilir" dedi.

KONUTTA REGÜLASYON GÜNDEMDE

"Türkiye'de konut faizleri şu anda yüksek, bu da sektörde durgunluk tehlikesine yol açıyor" değerlendirmesini yapan Ertem, "Konut faizleri yüzde 1'in üzerine çıktığında konut tarafında durgunluk tehlikesine yol açabiliyor. Konut yapı tasarruf sistemini hemen hayata geçirmemiz lazım" diye konuştu.

Ertem, bankaların konut kredilerini tüketici kredisi gibi kullandırdığını söyleyerek, konut tarafında piyasa yanlısı bir regülasyonu gündeme getireceklerini duyurdu. Ertem bu hamlenin faizleri aşağı çekeceğini ifade etti. Ertem ayrıca, bürokrasinin konut yapı tasarruf sistemi tasarısını hazır hale getirmesi gerektiğini vurguladı.