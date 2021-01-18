Haberler »

Eğitim Haberleri »

Ertelenen sınavlar ne zaman 2021? 2020 yılında ertelenen sınav için yeni takvim belli oldu! 2020 DHBT, e-YDS, YDUS, ALES/2, DİB-MBSTS, STS

Ertelenen sınavlar ne zaman 2021? 2020 yılında ertelenen sınav için yeni takvim belli oldu! 2020 DHBT, e-YDS, YDUS, ALES/2, DİB-MBSTS, STS