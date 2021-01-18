Ertelenen sınavlar ne zaman 2021? 2020 yılında ertelenen sınav için yeni takvim belli oldu! 2020 DHBT, e-YDS, YDUS, ALES/2, DİB-MBSTS, STS

Ertelenen sınavlar ne zaman 2021? Sorusu uzun süredir yanıt bekliyordu. Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler yeniden düzenlendi.
Ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak?
Sınav Adı
Sınav Tarihi
e-YDS 2020/13 (İngilizce)
20 Şubat 2021
2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS)
20 Şubat 2021
2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2)
21 Şubat 2021
2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı(2020-DİB-MBSTS)
27 Şubat 2021
2020 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2)
28 Şubat 2021
2020 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı (2020-Sayıştay Yazılı)
6-7 Mart 2021
2020 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS)
7 Mart 2021
2020 Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Diş Hekimliği)
7 Mart 2021
2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (2020-DHBT)
11 Nisan 2021