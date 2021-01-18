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Ertelenen ALES ne zaman? 2020 ALES 2 sınavı ne zaman? ÖSYM açıkladı!
18 Ocak 2021 Pazartesi - 17:33 | Son Güncelleme : 18 01 2021 - 17:33
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 30 Kasım 2020 tarihli toplantısında Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu tedbirler kapsamında ÖSYM tarafından ertelenen ALES 2 sınavına ilişkin ÖSYM açıklama yaptı. Peki, Ertelenen ALES ne zaman? 2020 ALES 2 sınavı ne zaman? İşte ertelenen sınavlara ilişkin ÖSYM'nin açıklaması ve 2020 ALES 2 sınavı tarihi...
Koronavirüs nedeniyle ertelenen ALES 2 sınavına ilişkin ÖSYM açıklama yaptı. ÖSYM açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 30 Kasım 2020 tarihli toplantısında Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu tedbirler kapsamında 1 Aralık 2020 tarihinde Başkanlığımızca ertelenen sınavların, Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda belirlenen yeni tarihleri verilmiştir. Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler yeniden düzenlenebilecektir."
ERTELENEN ALES NE ZAMAN? 2020 ALES 2 SINAV TARİHİ
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, Ertelenen ALES 2 sınavı 21 Şubat 2021'de gerçekleştirilecek.
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