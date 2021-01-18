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Ertelenen ALES ne zaman? 2020 ALES 2 sınavı ne zaman? ÖSYM açıkladı!

18 Ocak 2021 Pazartesi - 17:33 | Son Güncelleme : 18 01 2021 - 17:33

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 30 Kasım 2020 tarihli toplantısında Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu tedbirler kapsamında ÖSYM tarafından ertelenen ALES 2 sınavına ilişkin ÖSYM açıklama yaptı. Peki, Ertelenen ALES ne zaman? 2020 ALES 2 sınavı ne zaman? İşte ertelenen sınavlara ilişkin ÖSYM'nin açıklaması ve 2020 ALES 2 sınavı tarihi...


Koronavirüs nedeniyle ertelenen ALES 2 sınavına ilişkin ÖSYM açıklama yaptı. ÖSYM açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 30 Kasım 2020 tarihli toplantısında Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu tedbirler kapsamında 1 Aralık 2020 tarihinde Başkanlığımızca ertelenen sınavların, Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda belirlenen yeni tarihleri verilmiştir. Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler yeniden düzenlenebilecektir." 
 
 
ERTELENEN ALES NE ZAMAN? 2020 ALES 2 SINAV TARİHİ 
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, Ertelenen ALES 2 sınavı 21 Şubat 2021'de gerçekleştirilecek. 
 
İŞTE ERTELENEN SINAVLARA İLİŞKİN TAKVİM 

Sınav Adı

Sınav Tarihi

e-YDS 2020/13 (İngilizce)

20 Şubat 2021

2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS)

20 Şubat 2021

2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2)

21 Şubat 2021

2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı(2020-DİB-MBSTS)

27 Şubat 2021

2020 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2)

28 Şubat 2021

2020 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı (2020-Sayıştay Yazılı)

6-7 Mart 2021

2020 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS)

7 Mart 2021

2020 Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Diş Hekimliği)

7 Mart 2021

2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (2020-DHBT)

11 Nisan 2021

 
 

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