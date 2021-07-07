Ersin Tatar'dan Bilim Kurulu üyesine anlamlı ziyaret

EOKA örgütü olarak bilinen Rum çetesi, Kıbrıs lı Türkleri adadan silmek için Aralık 1963'te kanlı saldırılar düzenledi. 24 Aralık 1963 gecesi, Lefkoşa'nın Kumsal bölgesinde o dönem Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı'nda görevli olan Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi Mürüvvet ve çocukları Murat, Hakan, Kutsi, eve giren Rumlar tarafından küvette kurşuna dizildi. Nihat İlhan'ın eşi ve çocuklarının katledilmesi, 364 Kıbrıs Türkü ile 174 Kıbrıs Rumunun hayatını kaybettiği olayların sembolü haline geldi.

TATAR'DAN ANLAMLI ZİYARET

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara'daki temasları kapsamında, Rum çeteleri tarafından eşi ve 3 çocuğu katledilen merhum Nihat İlhan'ın oğlu Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ı ziyaret etti. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki görüşmede, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fazlı Polat, dekan yardımcıları ve Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın kardeşi Dr. Şebnem İlhan da yer aldı.

'BELKİ DE BEN ŞEHİT OLACAKTIM'

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından ziyarete ilişkin açıklama yapan Tatar, geçen hafta sonu Elazığ 'da ziyaretlerde bulunduğunu anımsatarak, "Başbakanlık dönemimde Prof. Dr. Mustafa İlhan kendisi beni Elazığ'a davet etmişti. Kıbrıs'ta 24 Aralık 1963'te hunharca Rum çeteciler, Nihat İlhan'ın eşi Mürüvvet hanım ve çocukları Murat, Hakan, Kutsi'yi şehit etmişlerdi. Onlar hep bizim yüreğimizde, o acıyı yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Bir vefa duygusu ile ben Elazığ'ı ziyaret ettim. Rahmetli olan sayın Tuğgeneral Nihat İlhan'ın da kabrini ziyaret ettim. Çok duygusal bir hafta sonu geçirdik."

"Sayın İlhan ve Şebnem hanıma dedim ki, 'şehit edilen kardeşlerinle aynı yaştayım, onlar şehit oldular. Bugün yaşasalardı belki onlar da doktor olacaklardı'. Ben o çocuklardan iki mahalle ötede bir çocuktum. Rum teröristler rastgele o aileye gelmişler. 2 mahalle öteye gelselerdi belki ben şehit olacaktım. Bütün bunlar içerisinde ben de Mustafa İlhan ve kardeşi Şebnem hanıma 'siz benim kardeşlerimsiniz' dedim, öyle hissettim. Sayın Mustafa İlhan'ı aradım, dedim ki, 'seni özledim, ziyaret etmek isterim' ve geldim" dedi.

'BİZİM İÇİN ONUR KAYNAĞI'