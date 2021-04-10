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Ersin Korkut'tan Diyarbakır açıklaması! 'Başkent' ifadesine tepki yağmıştı...
TikTok'ta yayınlanan bir videoda Diyarbakır için 'başkent' ifadesi kullanan ve sosyal medyada tepki çeken Ersin Korkut, konuyla ilgili açıklama yaptı. Başkent ifadesini yörenin kültür başkenti anlamında kullandığını belirten Korkut, "Tabii ki bir tek başkentimiz vardır ve Ankara'dır. Çok üzgünüm" dedi.
Oyuncu Ersin Korkut'un sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlanan bir videosu tepki çekti. Diyarbakır için 'başkent' ifadesini kullanan Korkut, videoda "Diyarbakır'ı nasıl buldun?" sorusuna "Diyarbakır, Amed başkentimiz. Seviyoruz Amed'i" yanıtı verdi.