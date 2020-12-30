Ersin Düzen ile Seyhan Şaşko aşk yaşıyor! Olay itiraf...
Ersin Düzen ile Seyhan Şaşko aşk yaşıyor! Olay itiraf...
30 Aralık 2020 Çarşamba - 11:21 | Son Güncelleme : 30 12 2020 - 11:32
Senenin son günlerinde bomba bir aşk iddiası ortaya atışmıştı. Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko'nun aşk yaşadığına dair iddialarla ilgili ünlü sunucu Ersin Düzen konuştu. Düzen, “Evet doğru” diyerek ilişkiyi itiraf etti.
Ersin Düzen’in, sunucusu ve yapımcısı olduğu “Stadyum” programında yorumcu olarak yer alan Tuncay Şanlı’nın eski aşkı Seyhan Şaşko ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.
İTİRAF GELDİ
Sunucu Ersin Düzen çıkan haberlerin ardından itiraf etti. Snob Magazin’in haberine göre Ersin Düzen, “Evet doğru” diyerek ilişkiyi itiraf etti. İkilinin 1 yıldır birlikte olduğu ve son olarak Viyana’da tatil yaptıkları konuşuluyor.
Tuncay Şanlı ve Seyhan Şaşko evliliğin eşiğinden dönmüştü.