Erotik yayınla dolandırıldı

Alışveriş kanalı olan Shopping Tv’nin sahibi Güven Arık, muhasebecisi Muharrem Ç. tarafından dolandırıldığını, kanalında erotik ürünlerin satıldığını duyunca anladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre 2017 yılında yaşanan olayda Kent Medya Yayıncılık Anonim Şirketi’nin tek sahibi ve yetkilisi olan Güven Arık, Muharrem Ç. adlı kişiyi muhasebecisi olarak işe aldı.

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre; İddianamede, yapılan soruşturma sonrasında muhasebeci olmadığı ortaya çıkan Ç.’nin görme duyusu oldukça azalan 70 yaşındaki Arık’a rutin işlemler gibi kağıt imzalatarak şirketi şüpheli N.M’nin üzerine geçirdiği belirtildi. Şüpheli N.M’nin de şirketi daha sonra ise M.Ö.’ye devrettiği, Ö.’nün de şirketi A.A.’ye devrettiği belirtildi.