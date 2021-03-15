Erol Toy, son yolculuğuna uğurlandı

Öykü, roman, deneme ve eleştiri yazarı Erol Toy, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle dün yaşadığı Bodrum ’da hayatını kaybetti. Kızı Ayşe Toy, babasının ölümünü sosyal medya hesabından yaptığı, "Canım babam, yazar Erol Toy, uzun bir hastalığının sonunda yanımızdan ayrıldı, acımız tarifsiz. Babacım, merak etme, ömrün boyunca kaleminle anlatmak ve korumak için mücadele ettiğin laik Cumhuriyet bize emanet artık. Fikirlerin ölümsüz, huzur içinde uyu" açıklamasıyla duyurdu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Uzun süredir hayatını Bodrum'da sürdüren, edebiyatımıza birçok değerli eser kazandırmış kıymetli yazar Erol Toy'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Erol Toy'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Bugün öğlen Gündoğan Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Erol Toy'un ailesi yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Toy'un cenazesi Gündoğan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

EROL TOY KİMDİR