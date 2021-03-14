Erol Toy hayatını kaybetti!

Erol Toy'un kızı Ayşe Toy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında babasının hayatını kaybettiği açıkladı.

Toy paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Canım babam, yazar Erol Toy, uzun bir hastalığının sonunda yanımızdan ayrıldı, acımız tarifsiz. Babacım, merak etme, ömrün boyunca kaleminle anlatmak ve korumak için mücadele ettiğin laik Cumhuriyet bize emanet artık. Fikirlerin ölümsüz, huzur içinde uyu."