Erol Özmandıracı'nın eski sevgilisiyle davasında yeni gelişme

Naz Elmas’ın eşi iş insanı Erol Özmandıracı hakkında, eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ’dan olan kızına bakmayarak aile yükümlülüğünü ihlal ettiği ve Merve Nur Başbuğ’a hakaret içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Geçtiğimiz yıl aralık ayında oyuncu Naz Elmas 'la nikah masasına oturan iş insanı Erol Özmandıracı'ya kızının annesi Merve Nur Başbuğ'dan ağır suçlamalar gelmiş ve ikili mahkemelik olmuştu. Başbuğ, Özmandıracı'nın kızıyla ilgilenmediğini söylemiş ve ardından çocuğuyla kişisel ilişki kurması için mahkemeye başvuru yapmıştı. Özmandıracı ise "Beni çocuğumla tehdit ediyor" diyerek eski sevgilisinden şikayetçi olmuş, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak Başbuğ'a karşı üç aylık koruma kararı aldırmıştı.

'AİLE YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMİYOR' İHBARI

Merve Nur Başbuğ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geçtiğimiz günlerde suç duyurusunda bulunarak, aralarında devam eden nafaka davasında eşinin aile yükümlülüğünü ihlal ederek kendisine hakaret içerikli sözler sarf ettiğini iddia etti.

Sabah gazetesinin haberine göre; Başbuğ, şikayet dilekçesinde, "Erol Özmandıracı, 2.5 yaşına kadar kızını hiç görmedi ve ilgilenmedi. Çocukla kişisel ilişki kurması ve nafaka ödemesi talebiyle dava açtım. Ancak sulh olmaya yanaşmadı, çocuk için 100 lira dahi bez parası vermedi. Halbuki oldukça varlıklı bir işadamıdır. Açtığımız nafaka davasında şahsıma yönelik 'alkolik', 'paranoyak', 'ruh hastası', 'şiddet yanlısı' gibi iftira ve hakaretlerde bulundu. Hakkında ceza yargılaması başlatılmasını talep ediyorum' ifadelerini kullandı.

DOSYA KAPANDI

Savcılık, yürütülen soruşturmada, Başbuğ'un iddia ettiği gibi nafakasını ödemek istemeyen Özmandıracı'dan icra yoluyla nafaka ücretini tahsil ettiğini, yine iddiaya konu kelimelerin dava dilekçelerinde yer almadığı gibi sadece iddia niteliğinde olduğu gerekçesiyle takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı.