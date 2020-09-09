Erol Mütercimler'in sözleri büyük tepki çekmişti! 'Yanlış anlaşıldım özür dileyeceğim'

Haliç Üniversitesi öğretim üyesi Erol Mütercimler, önceki gün katıldığı bir televizyon programında imam hatiplileri kast ederek, “Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor; cinsi sapık, sahtekâr, ahlaksız...” ifadelerini kullandı.

Mütercimler’in bu sözleri büyük tepkiye neden oldu. RTÜK inceleme başlatırken, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

HAKSIZLIĞI ANLATTIM

Erol Mütercimler sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı:

“Sözde bir tarikat liderinin bir çocuğa cinsel istismarda bulunmasından sonra benzer olayların bir daha yaşanmaması için neler yapılması gerektiğini konuşuyorduk. Bu sırada imam hatiplerle ilgili toplumun bir kesiminde oluşan yanlış bir algıyı dile getirdim. Orada aslında benim söylediğim, oluşan bir algının ne kadar yanlış olduğu ve bu algının silinmediğiydi. Yani bu türlü sapıklar çıktığında toplumun bir kesiminin kafasında bir anda imam hatiplerle özdeşleştiğiydi. Masada bulunanlar bunun ne anlamda söylendiğini biliyor. Ama izleyici açısından iş böyle gitmedi. Maalesef iş imam hatiplilere hakaret şekline dönüştü. Aslında benim söylediğim bu algının, bu sapıklar yüzünden oluşan bir yanlışlık olduğu meselesidir. Yani imam hatiplilere hakaret değil, tam tersi bunlar yüzünden bir haksızlığın ortaya çıktığıdır.

BU OKULLARI DESTEKLEDİM

Bu akşam kendi programımızda bunu ifade edip özür dileyeceğim. Bir yanlış anlaşılma olduğu için özür dileyeceğim. Daha doğrusu benim o cümlelerim yüzünden bir büyük kitle üzüldüğü için özür dileyeceğim. Çünkü ben bir öğretmenim, bana yakışan özür dilemektir. İmam hatip mezunu olan yüzlerce öğrencim oldu. İmam hatip okulları bir Cumhuriyet projesidir. Ben bir Cumhuriyet öğretmeni olarak bu okulları hep destekledim.”