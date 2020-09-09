Erol Mütercimler hakkında soruşturma başlatıldı

Erol Mütercimler katıldığı televizyon kanalı programında imam hatip mezunları hakkında sarf ettiği sözler tepkilere neden olmuştu. Edinilen bilgiye göre Haliç Üniversitesi Erol Mütercimler hakkında soruşturma başlattı.

Erol Mütercimler katıldığı bir programda imam hatip mezunları hakarete varan sözleri nedeniyle büyük tepki çekmişti. Haliç Üniversitesi Erol Mütercimler hakkında soruşturma başlattı. Erol Mütercimler, İmam hatip mezunları için, ahlaksız, sapık ve sahtekarlık kelimelerini kullanmıştı.

Erol Mütercimler, imam hatiplilerle ilgili söylediği sözlere ilişkin canlı yayında özür diledi. Mütercimler, "Üzülen bütün imam hatip lisesi mezunları ve öğrencisi olan herkesten çok özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

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