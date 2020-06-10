Erol Karaömeroğlu kimdir? Yeni Sinop Valilisi Erol Karaömerli nereli, evli mi?

Sinop Valiliğine Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Valiler Kararnamesi yayımladı ve 41 ilin valisi değişti. Valiler Kararnamesi 2020 Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Sinop Valiliğine aranan Erol Karaömeroğlu kimdir? Erol Karaömeroğli nereli, kaç yaşında ve evli mi? İşte Erol Karaömeroğlu hakkında merak edilenler…

41 ilin valisi değişti. 17 ilin valisi Mülkiye Başmüfettişi oldu, 23 ilin valisi yeni illere atandı. 8 ilçenin kaymakamı da çeşitli illere vali olarak atandı. Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'nün bugünkü sayısında yer aldı. Sinop Valiliğine atanan Erol Karaömerlioğlu kimdir? Erol Karaömerli nereli?

EROL KARAÖMERLİOĞLU KİMDİR?

1970 Rize doğumlu olan Erol KARAÖMEROĞLU, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi.

Sırasıyla Çaykara, İdil, Bozdoğan ve Palu Kaymakamlığından sonra Batman ili Vali Yardımcılığı görevinde bulundu. Vezirköprü ve Ula Kaymakamlığı sonrası geldiği Şereflikoçhisar Kaymakamlığı görevini icra ederken, 01.12.2016 tarihli 29905 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 30.11.2016. tarihli ve 2016/861 sayılı Müşterek Kararname ile Altındağ Kaymakamlığına atanmıştır.

Halen Altındağ Kaymakamı olarak kamu hizmetine devam etmektedir.

Evli ve üç çocuk babasıdır.