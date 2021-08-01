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Erol Evgin: Ormanlar özgürlüğümüzdür

01 Ağustos 2021 Pazar - 17:44 | Son Güncelleme : 01 08 2021 - 17:44

Usta sanatçı Erol Evgin, 'Yine de Güzeldir Yaşamak' isimli yaz turnesi kapsamında geçtiğimiz akşam Çeşme Açıkhava Tiyatrosunda müzikseverlerle buluştu.


Konserini 'Yine de Güzeldir Yaşamak' isimli şarkısıyla açan Erol Evgin, dört neslin hep bir ağızdan söylediği şarkılarıyla Çeşmelilere unutulmaz bir gece yaşattı.
 
"MÜZİK SUSMAMALI"
 
Gece boyunca söylediği şarkılarının arasında anlattığı anılarla, izleyenlere umut aşılayan sanatçı, "Ninnilerden, ağıtlara kadar müzikle doğup, müzikle ölen bir milletiz. İçinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde müzik susmamalı, müzik insanı hayata bağlar” dedi.
 
Ülkemizde art arda çıkan orman yangınlarıyla ilgili Erol Evgin, “Yanan ormanlarla, yitirdiğimiz canlarla hepimizin canı yandı. Paul Bourget’in dediği gibi; Ormanlar özgürlüğümüzdür. Özgürlüğümüze sahip çıkalım” dedi.

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