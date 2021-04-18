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Erol Demiröz kimdir? Erol Demiröz kaç yaşında ve nereli? İşte Erol Demiröz hayatı ve filmleri

18 Nisan 2021 Pazar - 17:48 | Son Güncelleme : 18 04 2021 - 17:49

Sürü, Mucize ve Güneşi Gördüm gibi filmlerde rol alan oyuncu usta oyuncu Erol Demiröz, 70 yaşında hayata veda etti. Demiröz'ün vefat haberini Oyuncular Sendikası duyurdu. Açı haberin ardından pek çok kişi 'Erol Demiröz kimdir?' sorusunu araştırıyor. Peki, Erol Demiröz kimdir? Erol Demiröz kaç yaşında ve nereli? İşte Erol Demiröz hayatı, filmleri


'Sürü', 'Balans ve Manevra', 'Mucize' ve 'Güneşi Gördüm' gibi filmlerde rol alan oyuncu Erol Demiröz yaşamını yitirdi. Acı haberi Oyuncular Sendikası duyurdu. Yapılan açıklamada, "Meslektaşımız Erol Demiröz hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi. Peki, Erol Demiröz kimdir? Erol Demiröz kaç yaşında ve nereli? İşte Erol Demiröz hayatı, filmleri 
 
 
EROL DEMİRÖZ KİMDİR?
 
Tiyatro ve sinema oyuncusu Erol Demiröz 1940 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1952 yılında ilkokul , 1958 yılında ortaokul ve liseyi Ziya Gökalp okullarında okuyarak bitirdi. Yüksek öğrenimini Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde (Gazi Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi) tamamladı. Askerliğini kısa süreli olarak İzmir Gazi Emir’de yaptı.
 
 
Erol Demiröz, 1961 senesinde Halkevleri Genel Merkezi'nde tiyatro çalışmalarına başladı. 1968'de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda (AST) oyuncu ve yönetmen kadrosunda yer alan Demiröz, yüzlerce oyunda rol aldı, onlarca oyunu sahneye koydu. Demiröz, Yılmaz Güney'in “Sürü” filmi başta olmak üzere on beş kadar sinema filminde rol aldı. Türkiye'de ilk televizyon çocuk dizisi olan “Harun” başta olmak üzere, birçok senaryoya da imza attı. “Babalar ve Oğullar” adlı televizyon dizisinde rol aldı. Mahsun Kırmızıgül'ün senaryolarını yazıp yönettiği "Beyaz Melek" ile "Güneşi Gördüm" adlı filmlerde de önemli roller üstlendi.
 
Erol Demiröz, 1977 yılında, “Ulvi Uraz En İyi Yönetmen Ödülü”nü aldı.
 
EROL DEMİRÖZ FİLMLERİ
 
Mucize 2: Aşk (Muhtar Davut)
 
Vezir Parmağı (Vezir)
 
Elma Kokusu
 
Sadece Sen (Ziya)
 
Mucize (Muhtar Davut )
 
Babalar Ve Evlatlar (Tahsin)
 
Hayat Devam Ediyor 2. Sezon
 
Kasaba (Dede)
 
Hayatın Tuzu (Salman)
 
Güneşi Gördüm (Haydar)
 
Acı (Dede)
 
Son Cellat (Cellat Başı)
 
Beyaz Melek (Laz İlhan)
 
Çinliler Geliyor (Hacı)
 
Hayalet (Radyocu Şefik)
 
Balans ve Manevra (Nihat)
 
Mektup (Kahya)
 
Avcı
 
Kurtuluş (Gazi Çavuş)
 
Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey
 
Saygılar Bizden (Hakim Hamdi Bey)
 
Ölürayak (Semih)
 
İkili Oyunlar (İbiş/Bay Godot)
 
Tecelli (Bilal İnci Seslendirmesi)
 
Can Şenliği (Hikayeci Mahmut Ağa)
 
Gömlek (Mürsel Dayı)
 
El Kapıları (Halil Emmi)
 
Düttürü Dünya (Çakmakçı)
 
Dudaktan Kalbe (Şemi Dede)
 
Çark (Alamancı Recep)
 
Ya Benimsin Ya Toprağın (Sümer Tilmaç Seslendirmesi)
 
72. Koğuş (Gariban Mahkumlardan Cemal)
 
Bir Avuç Cennet (Demiryolu Ustası)
 
Hakkari'de Bir Mevsim (Ramazan)
 
Yılanı Öldürseler (Köyün Delisi Kerim)
 
At (Hamuş)
 
Gül Hasan (Ünal)
 
Bereketli Topraklar Üzerinde (Harman Ustası)
 
Sürü (Necirvan)

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