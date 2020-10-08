Ermenistan yine sivilleri vurdu: Ölü ve yaralılar var

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Kryamyan görevden alındı Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından imzalanan kararnameyle görevden alındı. Ermenistan Cumhurbaşkanlığı sitesinde yer alan kararnameye göre, Başbakan Nikol Paşinyan’ın teklifi üzerine Kryamyan’ın görevden alınmasına karar verildi. Kararnamede, Kryamyan’ın görevden alınma nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı. Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın işgal ettiği Karabağ ’da yürüttüğü başarılı askeri operasyonlar sonucunda çok sayıda yerleşim yeri işgalden kurtarılmıştı.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın 10 tankını daha imha etti

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusunun 10 tankını daha imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, dün Ermenistan ordusuna ait 10 tank, 6 D-20 obüs topu, 1 Akatsiya kundağı motorlu obüs ve 30 aracının imha edildiği bildirildi.

Son verilere göre, 27 Eylül-8 Ekim'de Ermenistan ordusunun 260 tank ve zırhlı aracı, 277 top ve füze sistemi, 60 hava savunma sistemi, 11 komuta yönetim ve gözlem mıntıkası, 8 mühimmat deposu, yaklaşık 180 askeri kamyon ve aracı, bir S-300 sistemi Azerbaycan ordusunca imha edildi.