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Ermenistan yine sivilleri vurdu: Ölü ve yaralılar var

AA |  08 Ekim 2020 Perşembe - 11:46 | Son Güncelleme : 08 10 2020 - 12:26

Ermenistan sınırından atılan 2 füze, Azerbaycan'ın Berde kentinde bir eve düştü. Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.


Ermenistan sınırından atılan 2 füze, Azerbaycan'ın Berde kentinde bir eve düştü. Saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.
 
Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Kryamyan görevden  alındı
Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti  Kryamyan, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından imzalanan  kararnameyle görevden alındı. 
 
Ermenistan Cumhurbaşkanlığı sitesinde yer alan kararnameye göre,  Başbakan Nikol Paşinyan’ın teklifi üzerine Kryamyan’ın görevden alınmasına karar  verildi.
 
Kararnamede, Kryamyan’ın görevden alınma nedenine ilişkin bilgi  paylaşılmadı.
 
Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın işgal ettiği Karabağ’da yürüttüğü  başarılı askeri operasyonlar sonucunda çok sayıda yerleşim yeri işgalden  kurtarılmıştı.
 
 
 
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın 10 tankını daha imha etti
Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak  için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusunun 10 tankını daha imha etti. 
 
Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, dün Ermenistan ordusuna  ait 10 tank, 6 D-20 obüs topu, 1 Akatsiya kundağı motorlu obüs ve 30 aracının  imha edildiği bildirildi.
 
Son verilere göre, 27 Eylül-8 Ekim'de Ermenistan ordusunun 260 tank ve  zırhlı aracı, 277 top ve füze sistemi, 60 hava savunma sistemi, 11 komuta yönetim  ve gözlem mıntıkası, 8 mühimmat deposu, yaklaşık 180 askeri kamyon ve aracı, bir  S-300 sistemi Azerbaycan ordusunca imha edildi.
 

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