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Ermenistan karıştı! Meclis başkanını linç ettiler!
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a karşı kaybettiğini duyurmasıyla ülke tam anlamıyla birbirine girdi. Son dakika haberine göre, sokağa dökülen vatandaşlar hükümet binasını bastı, ortalığı yakıp yıktı. Meclisi basan göstericiler tarafından yakalanan Ermenistan Parlamentosu Başkanı Ararat Mirzoyan, protestocular tarafından linç edildi.
Azerbaycan-Ermenistan savaşında sona gelindi. Azerbaycanın tarihi zaferini ilan etmesinin ardından, öfkeli Ermenistan halkı yenilgiyi hazmedemedi ve protesto gösterilerine başladı.