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Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Kryamyan görevden alındı

AA |  08 Ekim 2020 Perşembe - 12:16 | Son Güncelleme : 08 10 2020 - 13:00

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından imzalanan kararnameyle görevden alındı.


Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Kryamyan görevden  alındı. Ermenistan Cumhurbaşkanlığı sitesinde yer alan kararnameye göre,  Başbakan Nikol Paşinyan’ın teklifi üzerine Kryamyan’ın görevden alınmasına karar  verildi. Kararnamede, Kryamyan’ın görevden alınma nedenine ilişkin bilgi  paylaşılmadı.  Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın işgal ettiği Karabağ’da yürüttüğü  başarılı askeri operasyonlar sonucunda çok sayıda yerleşim yeri işgalden  kurtarılmıştı.
 

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