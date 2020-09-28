Ermenistan saldırısında okul öğrencileri şehit oldu

Ermenistan’ın iki gün önce sabah saatlerinde başlattığı geniş çaplı saldırılar sonucunda, Naftalan’da yaşayan Fidan ve Şehriyar adlı iki gencecik okul öğrencisi şehit oldu.

Sivillere yönelik saldırılarda bulunan Ermenistan ’ın iki gün önce sabah saatlerinde başlattığı geniş çaplı saldırılar sonucunda, Naftalan’da yaşayan Fidan ve Şehriyar adlı iki gencecik okul öğrencisi şehit oldu.

Naftalan ilçesine bağlı Kaşaltı Köyü’nde tamamı aynı aileden 5 sivil hayatını kaybetti, 19 sivil de yaralandı. Bölgede yerleşim yerlerinin altyapısı ciddi zarar görürken, 9’uncu sınıfa giden Fidan Kurbanova ile 7’nci sınıfa giden Şehriyar Kurbanov şehit oldu. Çocuk yaşta Ermeni bombalarına hedef olan iki gencin şehit haberi yürekleri burktu.

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