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Ermenistan ordusunun paylaşımı olay oldu! Abdullah Ağar: Salaklık mı, kurnazlık mı?

05 Ekim 2020 Pazartesi - 11:34 | Son Güncelleme : 05 10 2020 - 11:34

İşgalci Ermenistan ordusunun paylaştığı videoda duvarlara asılı panolarda yer alan savaş planlarının açıkça görülmesi sosyal medya gündem oldu. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar paylaşımla ilgili 'Salaklık mı, kurnazlık mı, teyit edilecektir.' dedi.


Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden sürerken, Ermenistan ordusu sosyal medyadaki paylaşımıyla dünyaya rezil oldu. Görüntülerde sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Başkanı Araik Harutyunyan'ın komuta merkezindeki komutanlara birifing verdiği sırada karartılmış olarak servis edilmesi gereken gizli bilgi ve haritalar açıkça seçilebiliyor.
 
SALAKLIK MI, KURNAZLIK MI?
Sosyal medyada paylaşılan video ile ilgili Ağar "Ermenistan ordusunun duvarlara asılı panolarda yer alan: savunma hatlarını, karargah, birlik yerlerini ve silah mevzilerini paylaşması! Salaklık mı? Kurnazlık mı? Teyit edilecektir." değerlendirmesi yaptı.
 

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