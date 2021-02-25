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Ermenistan ordusu Paşinyan'ın istifası istedi

AA |  25 Şubat 2021 Perşembe - 11:25 | Son Güncelleme : 25 02 2021 - 11:40

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden aldığını duyurdu.


Ermenistan’daki yerel medyada çıkan haberlere göre, Genelkurmay  Başkanı dahil bütün üst düzey komutanlar, Paşinyan’ın istifası için bildiri  imzaladı.
 
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik  istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek destekçilerini sokağa  çağırdı.
 
  
 

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