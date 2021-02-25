Ermenistan ordusu Paşinyan'ın istifası istedi
AA | 25 Şubat 2021 Perşembe - 11:25 | Son Güncelleme : 25 02 2021 - 11:40
Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden aldığını duyurdu.
Ermenistan’daki yerel medyada çıkan haberlere göre, Genelkurmay
Başkanı dahil bütün üst düzey komutanlar, Paşinyan’ın istifası için bildiri imzaladı.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordu
komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek destekçilerini sokağa çağırdı.