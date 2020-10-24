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Ermenistan'ın saldırılarında 13 ve 16 yaşındaki iki Azerbaycanlı yaşamını yitirdi

AA |  24 Ekim 2020 Cumartesi - 11:09 | Son Güncelleme : 24 10 2020 - 11:09

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine düzenlediği füze saldırılarında 13 ve 16 yaşındaki iki sivil hayatını kaybetti.


Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun  Goranboy ve Terter illerine top ve füzelerle saldırı düzenlediği bildirildi.
 
Açıklamada, Terter ilinin Kebirli köyünde bir eve füze isabet etmesi  sonucu Orhan İsmayılzade'nin (16) yaşamını yitirdiği bildirildi.
 
Goranboy ilinin Tapkarakoyunlu köyünde de top mermilerinin isabet  etmesi sonucu 2 evin zarar gördüğü kaydedildi.
 
Ermenistan'ın 17 Ekim'de Gence'ye düzenlediği füze saldırısında enkaz  altından sağ kurtarılan 13 yaşındaki Artur Mayakov'un da tedavi gördüğü hastanede  vefat ettiği belirtildi.
 

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