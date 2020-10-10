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Ermenistan’ın saldırdığı köyler ilk defa görüntülendi

İHA |  10 Ekim 2020 Cumartesi - 18:17 | Son Güncelleme : 10 10 2020 - 18:24

Ermenistan’ın hedef aldığı sivil yerleşim bölgeleri Terter’in Şıharkh ve Hasankaya köyleri ilk defa görüntülendi.


Azerbaycan, 27 Eylül’de Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlara Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılan toplantı sonrası çıkan ateşkes kararı ile ara verdi. Azerbaycan ordusuna karşılık veremeyen Ermenistan ordusu ise operasyonlar sırasında sivilleri hedef aldı.
 
Azerbaycan-Ermenistan arasındaki insani ateşkes devam ederken, Ermenistan’ın saldırılarına maruz kalan Terter’in Şıharkh ve Hasankaya köyleri ilk kez İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından görüntülendi. Şıharkh köyü sakinlerinden Seyla Sayılova, “Vatanımız, ordumuz, cumhurbaşkanımız sağ olsun. Ermenistan her defa köyümüzü vuruyor. Bizi rahat bırakmıyorlar. Umudumuz cumhurbaşkanımızdır” dedi.
 

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