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Ermenistan'ın Azerbaycan'a verdiği maddi zarar hesaplanacak

AA |  13 Kasım 2020 Cuma - 20:04 | Son Güncelleme : 13 11 2020 - 20:06

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın 30 yıl işgal altında tuttuğu topraklarda hayata geçirdiği yıkım nedeniyle Azerbaycan'a verdiği zararın yerli ve uluslararası kuruluşların da katılımıyla hesaplanacağını bildirdi.


Hacıyev, düzenlediği basın toplantısında, Ermenistan'ın 27 Eylül'den  itibaren başlattığı saldırılarda sivil halka, altyapı tesislerine, devlet  mallarına ve ticari kuruluşlar verilen zararla ilgili bilgi verdi.
 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ermenistan tarafından Azerbaycanlı  sivillere verilen zararın giderilmesi için karar imzaladığını hatırlatan Hacıyev,  "27 Eylül'den bu yana Ermenistan silahlı kuvvetleri sivil hedeflere 30 bin top  mermisi ve 227'den fazla füze attı. Hatta balistik füzeler ve misket bombaları da  kullandılar. Sivillerin hedef alınması Ermenistan'ın askeri doktrininin bir  özelliği." bilgisini verdi.
 
Hacıyev, son saldırılarda evleri tahrip olan vatandaşlara yeni evlerin  verileceğini bildirerek "Ermenistan'ın saldırıları sonucu işgal altındaki  Azerbaycan topraklarında yaşanan yıkım, 30 yıllık bir süreç içinde ayrıca  değerlendirilecek. Daha önce o bölgelere girme imkanımız yoktu ve bunu gerçeklere  dayanarak kanıtlamak zordu. Şimdi o bölgeler işgalden kurtarıldı. Hesaplama  sürecine yerli şirketlerin yanı sıra Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası gibi  uluslararası kuruluşlar da dahil edilecektir." dedi

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Azerbaycan Hikmet Hacıyev Cumhurbaşkanı
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