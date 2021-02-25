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Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı: Paşinyan’a istifa çağrısı bir baskı neticesinde yapılmamıştır

AA |  25 Şubat 2021 Perşembe - 15:14 | Son Güncelleme : 25 02 2021 - 15:14

Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı, Başbakan Nikol Paşinyan’a yönelik istifa çağrısına ilişkin pozisyonlarının değişmediğini, söz konusu çağrının bir baskı neticesinde yapılmadığını bildirdi.


Ermenistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada,  başkanlığın, Paşinyan’a yönelik sabah gerçekleştirdiği istifa çağrısı ve ardından  Paşinyan'ın açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelere yer verildi.
 
Bu sabah Paşinyan’a yönelik yapılan çağrının, baskı neticesinde  yapılmadığına işaret edilen açıklamada, “Bu, amacı tek olan generallerin ve  subayların, bu önemli anda vatanın kurtuluşuna hizmet etmek olan açık inancı ve  duruşudur. Pozisyonumuzu teyit ediyoruz. İstifa çağrısı bir baskı neticesinde  yapılmamıştır.” ifadeleri kullanıldı.
 
Eski Cumhurbaşkanı Koçaryan’dan orduya destek
 
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan da halka, Genelkurmay  Başkanı dahil bütün üst düzey komutanların Paşinyan’ın istifası için  imzaladıkları bildiriyi destekleme çağrısında bulundu.
 
Koçaryan, “Bu kader anında, halkı ülkeyi sahiplenmeye ve Ermenistan  Silahlı Kuvvetleri ile ordunun yanında olmasına çağırıyorum. Savaşı kaybeden ve  toprakları veren iktidarın gitmesi gerekiyor. Bu milli uyanışımızın  garantisidir.” ifadelerini kullandı.
 
Öte yandan, Ermenistan'da muhalif partilerin, parlamentonun olağanüstü  toplantı gerçekleştirmesi için imza topladığı belirtildi.
 
“Aydınlanmış Ermenistan” Partisi milletvekili Nair Zagrobyan da  Paşinyan’ı istifaya çağıran bildirinin darbe girişimi olarak nitelendirilmemesi  gerektiğini belirterek, “Bu bir suç değildir.” açıklamasında bulundu.
 
Ermenistan Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada ise meydana çıkan  vatandaşlara “kışkırtıcı eylemlerden” kaçınmaları çağrısında bulunuldu.
 
Açıklamada, “Bu tür eylemler, Ermenistan’ın güvenliğini tehdit  edebilir.” ifadelerine yer verildi.
 
  
 

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