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Ermenistan'dan son dakika açıklaması: Türkiye ile...

AA |  01 Mart 2018 Perşembe - 16:33 | Son Güncelleme : 01 03 2018 - 17:53

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan Türkiye ile 2009 yılında imzalanan normalleşme protokollerini iptal ettiğini açıkladı.


Ermenistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Vladimir Akopyan, yaptığı açıklamada,  cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın Milli Güvenlik Kurulu toplantısında  Zürih protokollerini feshettiklerini açıkladığını duyurdu.
 
Akopyan, daha sonra konuya ilişkin ayrıntılı açıklama yapacaklarını  belirtti.
 
Ermenistan Parlamentosu, yarın yeni cumhurbaşkanını belirleyecek. Cumhurbaşkanı Sarkisyan, yasalar gereği aday olmadı.
 
Türkiye ve Ermenistan arasında İsviçre'nin arabuluculuğunda başlatılan  süreç neticesinde, 10 Ekim 2009'da Zürih'te "Diplomatik İlişkilerin Tesisi  Protokolü" ile "İkili İlişkilerin Geliştirilmesi Protokolü" imzalanmıştı.
 
İkili ilişkilerin normalleşmesi için bir çerçeve sunan protokoller,  onaylanmalarının uygun bulunması için TBMM'ye sevk edilmiş, Ermenistan'da ise  anayasaya uygunluğu açısından incelenmek üzere Anayasa Mahkemesine iletilmişti.
 
Ermenistan Anayasa Mahkemesi 12 Ocak 2010'da protokollerin Ermenistan  Anayasası'na uygun bulunduğunu açıkladı ancak 18 Ocak 2010'daki gerekçeli  kararında protokollerin lafzına ve ruhuna aykırı ön koşullara ve kısıtlayıcı  hükümlere yer vermişti.
 
Ermenistan daha sonra protokollerin onay sürecini askıya aldığını  bildirmiş, söz konusu belgeler Cumhurbaşkanı Sarkisyan tarafından Şubat 2015’te  Ermenistan Parlamentosu'ndan geri çekilmişti.
 
  
 
 
 
 
 

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