Ermenistan sivilleri vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermeni askeri grupların, Azerbaycan'daki şehir ve köylere yönelik saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı. Açıklamada, "Ermeni askeri gruplar, Gence şehrini, Karabağ’da ise Fuzuli bölgesini, Ağdam ve Terter köylerini topçu ve roket atışlarıyla bombalıyor. Gence’ye yönelik saldırılar, Ermenistan topraklarından yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da yaptığı açıklamada, "Ermenistan topraklarından Azerbaycan topraklarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar, kışkırtmaya yöneliktir ve çatışma bölgesini genişletmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov da yaptığı açıklamada, "Ermenistan topraklarından Azerbaycan topraklarına yönelik gerçekleştirilen saldırılar, kışkırtmaya yöneliktir ve çatışma bölgesini genişletmektedir." değerlendirmesinde bulundu. Azerbaycan alçak saldırıda 2 sivilin hayatını kaybettiğini 16 kişinin de yaralandığını duyurdu. Azerbaycan açıklamasında saldırıya uğrayan yerin ağır hasar aldığı kaydedildi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Terter, Beylegan ve Gence kentlerindeki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda 22 kişinin öldüğünü, 74 kişinin yaralandığını duyurdu.
DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ!
Dışişleri Bakanlığı hain saldırı sonrası açıklama yaparak tepki gösterdi. Bakanlıktan "Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’de sivil halkı hedef alan bugünkü saldırıları, Ermenistan’ın hukuk tanımaz tutumunun yeni bir tezahürüdür. Bu saldırıları kınıyoruz. İşgal ettiği Azerbaycan topraklarında yenilgiyle yüzleşen Ermenistan, başta Cenevre Sözleşmeleri olmak üzere insancıl hukukun tüm ilkelerini ihlal ederek, işgal ettiği için çatışmalara sahne olan bölgelerin ötesinde de sivil yerleşim alanlarına saldırmaktadır. Bu saldırılar, Ermenistan’ın içine düştüğü çaresizliğin ve yasadışı işgalini sürdürmek için insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesidir. Baştan beri söylediğimiz üzere, Ermenistan bölgedeki barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir." ifadeleri kullanıldı.