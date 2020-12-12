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Ermenistan'dan Dağlık Karabağ’da provokasyon!

İHA |  12 Aralık 2020 Cumartesi - 20:07 | Son Güncelleme : 12 12 2020 - 20:29

Dağlık Karabağ’daki ateşkesi izlemekle görevli Rus Barış Gücü Kuvvetleri, Ermenistan tarafından Hadrut Bölgesi’nde ateşkesin ihlal edildiğini açıkladı.


Dağlık Karabağ’da 10 Kasım tarihinde ilan edilen ateşkes anlaşmasının ilk ihlali gerçekleşti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın provokatif eylemlerle ateşkesi ihlal ettiğini ve kendilerinin savunma tedbirleri aldığını duyururken, Rusya tarafından da açıklama geldi.
 
Rus Barış Gücü Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, “Rus Barış Kuvvetleri, Dağlık Karabağ topraklarında görevini yerine getirmeye devam ediyor. 23 gözlem noktasında Rus Barış Güçleri durumu gece gündüz izliyor. Hadrut Bölgesi’nde ateşkesin ihlal edildiği olay gerçekleşti. Bölgede otomatik silahlarla atışlar gözlendi. Taraflara doğrudan iletişim kanallarıyla ateşkes gözlemi için talep iletildi” denildi.

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