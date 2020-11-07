Ermenistan ordusu Berdenin Eyrice köyüne roketli saldırı düzenledi. Azerbaycan Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu Berdenin Eyrice köyüne TSİ 15.00'te roketli saldırı düzenlediği ve saldırıda 2004 doğumlu Rahimov Şahmalı Atrafoğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Savcılık, bölgede bazı sivil yerleşim yerlerinin zarar gördüğünü ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.
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- Ermenistan'dan Berde'ye saldırı: 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Ermenistan'dan Berde'ye saldırı: 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti
DHA | 07 Kasım 2020 Cumartesi - 16:23 | Son Güncelleme : 07 11 2020 - 16:23