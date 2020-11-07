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Ermenistan'dan Berde'ye saldırı: 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

DHA |  07 Kasım 2020 Cumartesi - 16:23 | Son Güncelleme : 07 11 2020 - 16:23

Ermenistan ordusu Berde'nin Eyrice köyüne roketli saldırı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre, 16 yaşındaki Rahimov Şahmalı Atrafoğlu adlı gencin hayatını kaybettiği belirtildi.


Ermenistan ordusu Berdenin Eyrice köyüne roketli saldırı düzenledi. Azerbaycan Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu Berdenin Eyrice köyüne TSİ 15.00'te roketli saldırı düzenlediği ve saldırıda 2004 doğumlu Rahimov Şahmalı Atrafoğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Savcılık, bölgede bazı sivil yerleşim yerlerinin zarar gördüğünü ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

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Ermenistan Azerbaycan Berde
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