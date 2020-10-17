Ermenistan'dan Azerbaycan'a füze saldırısı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Gence ve Mingeçevir'e füzelerle saldırdığını duyurdu. Olay yerinden edinilen bilgiye göre, Gence'de füzelerin isabet ettiği bölgede çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. Enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Azerbaycan'da olan CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk saldırının yaşandığı sıcak bölgeden son durumu aktardı. Yaşanan saldırısı sonrası enkaz çalışmaları sırasında açıklama yapan bir vatandaş "Okulun arkasında yer alan bu bölgede çok fazla ev vardı. En az 30 yaralı vardır" dedi.

Olay yerinden bilgi veren Fulya Öztürk, "İnsanlar uykusundaydı biz de uykudaydık. Geçen hafta olduğu gibi Balistik füze atıldı. Söylenen göre enkaz altında 60 70 kişi olduğu tahmin ediliyor. Size çok acı bir haber vereyim. Az önce enkazdan bir bebeğin cansız bedeni çıkarıldı. Kanlar içindeydi. O bebeğin eli benim elime değdi." ifadelerini kullandı.

"HAİN VE ACIMASIZCA"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev yaptığı açıklamada "Hain ve acımasızca sivillere saldırmaya başladılar. Ermenistan'ın saldırısı sonucu ilk bilgilere göre 20'den fazla ev yıkıldı." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN AZERBAYCAN'A DESTEK MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Can Azerbaycan’ın yanındayız! Ermenistan’ın katilce saldırılarını lanetliyoruz. Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor. Acımasız katliamlar gerçekleştiriyor. Katiller ve destekçileri hukuku çiğniyor. Gence’ye yapılan saldırılar insanlık suçudur. Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir. ifadelerini kullandı.