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Ermenistan'daki seçimleri Paşinyan oyların yüzde 53,92'sini alarak kazandı

AA |  21 Haziran 2021 Pazartesi - 7:35 | Son Güncelleme : 21 06 2021 - 8:49

Ermenistan’da yapılan erken parlamento seçimini, resmi olmayan ilk sonuçlara göre Nikol Paşinyan’ın partisi, oyların yüzde 53,92'sini alarak kazandı.


Ermenistan Merkez Seçim Komitesi, yüzde 49,4 katılımın sağlandığı  oylamanın resmi olmayan ilk sonuçlarını açıkladı.
 
 
Buna göre, istifa ettikten sonra seçimlere kadar geçici olarak  başbakanlık görevini yürüten Paşinyan’ın “Sivil Sözleşme Partisi” oyların yüzde  53,92’sini alarak birinci, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın liderliğini  yürüttüğü “Ermenistan İttifakı” ise oyların yüzde 21,1’ini alarak ikinci oldu.
 
 
Seçim sonuçlarına göre, Paşinyan’ın partisi 0,08 farkla yüzde 54’e  ulaşamayarak hükümeti tek başına kurma şansı elde edemedi.
 
 
Oyların yüzde 5,23’ünü alan ve eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan Serj  Sarkisyan’ın desteklediği "Onurum Var İttifakı" barajı aşarak parlamentoya giren  bir diğer parti oldu.
 
 
Koçaryan'ın partisi seçim sonuçlarını tanımıyor
Koçaryan’ın partisi Ermenistan İttifakı’ndan yapılan yazılı  açıklamada, seçim sonuçlarının şimdilik tanınmayacağı belirtilerek, “Muhalefetin  kalabalık mitingleri ve iktidarın az kişiyle yapılan etkinlikleri tamamen farklı  duygulara işaret ediyor. Sandık merkezlerinden organize ve planlı sahtekarlıklara  işaret eden yüzlerce sinyal ise güven eksikliğinin başlıca işaretidir." denildi.
 
 
Paşinyan ise oy sayma işlemi sürerken Facebook üzerinden yaptığı  açıklamada, "tüm sağlıklı siyasi güçler" ile müzakerelere başlayacaklarını  belirterek, "Onların da halkın bütünleşmesine ve sosyal potansiyelin ulaşılmasına  yönelik fikirlerini anlamaya hazırız." demişti.
 

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