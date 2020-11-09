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Ermenistan’da Rus askeri helikopteri düşürüldü: 2 ölü

09 Kasım 2020 Pazartesi - 20:18 | Son Güncelleme : 09 11 2020 - 21:36

Rusya Savunma Bakanlığı, Ermenistan’da bir Rus askeri helikopterinin roketatar ile düşürüldüğünü bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova saati ile 17.30 civarında 102.  Rus askeri üssüne ait bir konvoya eşlik eden Mi-24 tipi Rus askeri helikopterinin  Ermenistan'ın Yeraskh yerleşim birimi yakınında, Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan  Özerk Cumhuriyeti sınırına yakın bölgede roketatar atışına maruz kaldığı  belirtildi.
 
 
Roketin isabet etmesi sonucunda helikopterin kontrolünü kaybederek  Ermenistan sınırları içerisinde dağlık bir alana düştüğü kaydedilen açıklamada,  mürettebattan 2 kişinin hayatını kaybettiği ve bir kişinin de ağır yaralı olarak  üsse tahliye edildiği ifade edildi.
 
 
Ayrıca, 102. Rus askeri üssü komutanlığının, helikoptere ateş  edenlerin kimliğini tespit etmek için soruşturma yürüttüğü duyuruldu.
 
  

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