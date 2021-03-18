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Ermenistan'da kritik gelişme! Paşinyan tarihi açıkladı

AA |  18 Mart 2021 Perşembe - 14:20 | Son Güncelleme : 18 03 2021 - 15:19

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran’da erken parlamento seçimlerine gidileceğini açıkladı.


Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede 20  Haziran'da erken parlamento seçimine gidileceğini açıkladı. 
 
Paşinyan, sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı yazılı  açıklamada, bugün muhalefetteki Müreffeh Ermenistan Partisi lideri Gagik  Tsarukyan ile görüştüğünü belirtti.
 
Görüşmede, ülkedeki mevcut siyasi durumdan çıkış için en iyi yolun  erken seçim olduğunun dile getirildiğini aktaran Paşinyan, "Cumhurbaşkanı Armen  Sarkisyan, Benim Adımım Partisi ve Aydınlanmış Ermenistan Partisi ile yaptığımız  istişareleri de göz önünde bulundurduğumuzda, Ermenistan'da erken parlamento  seçimine 20 Haziran'da gidilecek." ifadesini kullandı.
 
Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar,  25 Şubat'ta Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak,  Paşinyan'a muhtıra vermişti. Paşinyan, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı  görevden aldığını duyurmuştu.
 
Muhalefet yanlısı tutum sergileyen Cumhurbaşkanı Sarkisyan,  Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamamıştı.
 
Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını  "darbe girişimi" olarak nitelendirmişti.
 

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