Ermenistan’da darbe girişimi: Paşinyan destekçilerini sokağa çağırdı, Ermenistan’da neler oluyor?

Ermenistan ordusunun başbakan ve hükümetin istifasını istediği duyuruldu. Başbakan Paşinyan ise, istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, destekçilerini sokağa çağırırken, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden aldığını duyurdu.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, destekçilerini sokağa çağırdı.

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı açıklama yaptı!

"Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı, hükümet, Ermeni halkı için bu kritik durumda artık yeterli kararlar alamayacaktır. Uzun bir süre, Silahlı Kuvvetler, mevcut hükümetin Silahlı Kuvvetleri itibarsızlaştırmayı amaçlayan 'saldırılarını' sabırla tolere etti, ancak her şeyin sınırı var. RA Silahlı Kuvvetleri, halkıyla düşmana karşı savaşmak için görevini onurla yerine getirmiştir. Mevcut yetkililerin verimsiz yönetimi dış politikadaki ciddi hatalar ülkeyi çöküşün eşiğine getirdi.

Mevcut durum nedeniyle Silahlı Kuvvetler, anavatanını savunurken çocukları ölen kişilere karşı güç kullanmaktan kaçınmaları için uyarıda bulunurken, aynı zamanda hükümetin, başbakanın istifasını talep eder. Halk ordunun yanında olduğu gibi ordu da her zaman halkın yanında olmuştur" denildi. Ve bildiriye imza atan komutanların isimleri paylaşıldı.

Paşinyan darbe girişimi diyerek, destekçilerini sokağa çağırdı!

Açıklama sonrası Ermenistan Başbakanı Paşinyan ülkede bir darbe girişiminin yaşandığını söyledi.

Paşinyan, ülkede askeri darbe girişiminin olduğunu söylerken taraftarlarını Erivan'da toplanmaya çağırdı ve ulusa televizyonda bir konuşma hazırladığını belirtti.

Muhalefet partileri ise Paşinyan'ın yerine eski Başbakan Manukyan'ın hükümete başkanlık etmesi için destekliyor.

Paşinyan Genelkurmay başkanını görevden aldı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden aldığını duyurdu.

Paşinyan, Ermenistan ordusunun, kendisine yönelik istifa çağrısının ardından Facebook üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında konuştu.

Konuşmasında, destekçilerini sokağa çağıran Paşinyan, "Devrimi savunmamız gerekiyor. Çok zor bir durumdayız. Genelkurmay Başkanı'nı görevden alma kararı aldım. Şimdi en önemli görev, sivillerin ve halkın iktidarını korumaktır." dedi.