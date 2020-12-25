Ermenistanın Dağlık Karabağda Azerbaycan karşısında aldığı yenilginin ardından ülkede Başbakan Nikol Paşinyan karşıtı protestolar başladı. Protestoların her geçen gün daha da artması sonucu Paşinyandan açıklama geldi. Nikol Paşinyan, Halkın kararı sonucu istifa etmeye hazırım. Başbakanlık görevini ancak halkın kararı sonucu bırakacağım ifadelerini kullandı.
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Ermenistan'da bomba gelişme! Paşinyan istifa etmeye hazır
DHA | 25 Aralık 2020 Cuma - 22:36 | Son Güncelleme : 25 12 2020 - 22:36