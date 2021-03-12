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Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan hastaneye kaldırıldı

12 Mart 2021 Cuma - 17:00 | Son Güncelleme : 12 03 2021 - 17:05

Yerel medya, kalp rahatsızlığı geçiren Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın hastaneye kaldırıldığını bildiriyor.


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Ermenistan Sarkisyan Armen Sarkisyan
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