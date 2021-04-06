Ermenistan Başbakanı Paşinyan istihbarat danışmanını görevden aldı!

Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan tarafından hezimete uğrayan Ermenistan 'da siyasi kriz sürüyor.

Başbakan Nikol Paşinyan'ın danışman olarak atadığı Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski başkanı Tümgeneral Arshak Karapetyan'ı görevden aldığı bildirildi.

Arshak Karapetyan'ın Nisan 2016'daki çatışmanın ardından Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanlığı görevinden alınmıştı. Aralık 2018'de Nikol Paşinyan'a danışman olarak atandı.

"YANLIŞ YÖNLENDİRDİ" İDDİASI

Ermeni medyası görevden alınan Tümgeneral Arshak Karapetyanın Paşinyanı yanlış yönlendirdiği gerekçesiyle görevinden alındığını ileri sürdü. Son dakika anonsu ile haberi duyuran Ermeni medyası Paşinyanı uçuruma sokan general görevden alındı ifadelerine yer verdi.

PAŞİNYANDAN İSTİFA KARARI

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede düzenlenecek erken seçim öncesi, bu ay istifa edeceğini duyurmuştu. Kendisinin yakında istifa edeceğini belirten Paşinyan, "Nisanda istifa edeceğim. Ancak bunu iktidardan gitmek için değil, erken seçiminin yapılması için yapacağım" demişti.