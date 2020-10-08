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Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın zor anları... 'İşgalcisiniz' tepkisine cevap veremedi!
Azerbaycan - Ermenistan cephe hattındaki sıcak çatışmalar 12. gününe girerken Ermenistan Başbakanı Paşinyan BBC'ye konuk oldu. Sunucunun sorularını cevaplayamayan Paşinyan tüm dünyanın önünde rezil oldu.
Azerbaycan - Ermenistan arasındaki sıcak çatışmalar sürerken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, BBC'nin 'Hard Talk' programına konuk oldu. Paşinyan program boyunca sunucu John Fischer'ın soruları karşısında zor anlar yaşadı.