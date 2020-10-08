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Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın zor anları... 'İşgalcisiniz' tepkisine cevap veremedi!

Azerbaycan - Ermenistan cephe hattındaki sıcak çatışmalar 12. gününe girerken Ermenistan Başbakanı Paşinyan BBC'ye konuk oldu. Sunucunun sorularını cevaplayamayan Paşinyan tüm dünyanın önünde rezil oldu.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın zor anları... 'İşgalcisiniz' tepkisine cevap veremedi! Azerbaycan - Ermenistan arasındaki sıcak çatışmalar sürerken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, BBC'nin 'Hard Talk' programına konuk oldu. Paşinyan program boyunca sunucu John Fischer'ın soruları karşısında zor anlar yaşadı.
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