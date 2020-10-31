Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a soğuk duş! Rusya'dan ret...

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den beklediği desteği bulamadı. Putin'in destek mektubu gönderen Paşinyan'a yanıtının ise, "Çatışmalar sizin topraklarınızda değil, sizin topraklarınıza yayılması durumunda destek veririrz" yanıtı verdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Paşinyan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mektup göndererek, Rusya'nın Ermenistan'a nasıl bir destek verebileceği konusunda istişarelerin başlatılmasıyla ilgili çağrısı değerlendirildi.

PAŞİNYAN'A SOĞUK DUŞ