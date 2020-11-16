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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan istifa açıklaması

AA |  16 Kasım 2020 Pazartesi - 13:07 | Son Güncelleme : 16 11 2020 - 13:07

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkedeki muhalefetin kendisine yönelik istifa çağrılarının gündeminde olmadığını belirterek, "Benim gündemimde yalnızca ülkenin istikrarını ve güvenliğini sağlamak var." dedi.


Paşinyan, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında,  Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısındaki mağlubiyetini  değerlendirdi.
 
Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki mağlubiyetinden sorumlu olduğunu  belirten Paşinyan, "Durumun en büyük sorumlusu olduğumu anlıyorum. Bu nedenle  mahkemeye çıkmam gerekiyorsa çıkabilirim." diye konuştu.
 
 
Ülkede kendisine yönelik istifa çağrılarını ve bu yönde bir adım atıp  atmayacağına ilişkin soru üzerine Paşinyan, "Benim gündemimde yalnızca ülkenin  istikrarını ve güvenliğini sağlamak var." dedi.
 
Paşinyan, kendisine yöneltilen "Savaşın farklı dönemlerinde  Ermenistan'a farklı anlaşmalar teklif edildi mi?" şeklinde soruyu ise şu şekilde  yanıtladı:
"Hayır, farklı belgeler sunulmadı. Savaş öncesindeki Şuşa dahil  toprakların Azerbaycan'a verilmesine yönelik mantık devam etti. Durum 2016'dan  beri bu şekildeydi. Ermenistan tarafı bu teklifleri ertelemek zorundaydı. Söz  konusu toprakları bırakmayı kabul etseydik savaşı engelleyebilirdik ama savaşmayı  tercih ettik."
 
 
 

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