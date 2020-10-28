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Ermenistan, Azerbaycan'ın Berde şehrinde sivilleri vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var...

AA |  28 Ekim 2020 Çarşamba - 13:38 | Son Güncelleme : 28 10 2020 - 13:48

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehir merkezine düzenlediği misket bombalı saldırıda, ilk belirlemelere göre 14 kişi öldü 40'tan fazla yaralı var.


 Ermenistan topraklarından atılan bomba, işgal altındaki Dağlık  Karabağ'ın dışındaki Berde kent merkezine isabet etti. Ermenistan silahlı  güçlerinin, vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgeyi vurması sonucu, 14 kişi  hayatını kaybetti. Azerbaycan Başsavcılığı çok sayıda yaralının olduğunu duyurdu.  Saldırıda, kent merkezindeki caddede park halinde bulunan 3 araç  tamamen yandı, iş yerleriyle alt yapılar hasar aldı.
 
 Görgü tanıklarından bir esnaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  "Aniden patlama sesini duydum. Büfenin içindeydim. Büfenin önünde duran bir kişi  ağır yaralandı. Ne olduğunu anlamadım." dedi. Kendisinin hafif bir şekilde yaralandığını belirten esnaf, yaralıları  hastaneye taşıdığını anlattı.
 

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Ermenistan Azerbaycan berde
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