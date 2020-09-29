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Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar sürüyor

AA |  29 Eylül 2020 Salı - 9:12 | Son Güncelleme : 29 09 2020 - 9:15

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında gece boyu şiddetli çatışmaların sürdüğü bildirildi. Azerbaycan ordusu Fuzuli kentini işgalden kurtarmak için operasyon düzenliyor.


   Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermeni güçlerinin  Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter yönlerinde kaybettikleri mevzileri geri almak  için saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.
 
Açıklamada, Azerbaycan ordusunun bu bölgelerdeki birliklerinin, Ermeni  güçlerinin saldırılarını önlediği kaydedildi.
 
Açıklamada, gece çatışmalarında Ermeni güçlerinin Ağdere yönündeki  Madagiz bölgesinden hareket eden zırhlı araç konvoyu ve onlara destek veren topçu  bataryasının Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı unsurlar ve kara birlikleri  tarafından imha edildiği aktarıldı.
 
Fuzuli-Cebrail yönünde de sabah saatlerinde Ermenilere ait 1 tank ve 1  aracın imha edildiği, yaklaşık 10 askerin etkisiz hale getirildiği belirtilen  açıklamada, şiddetli çatışmaların devam ettiği, Ermeni güçlerinin ağır kayıplar  vererek geri çekilmeye zorlandığı kaydedildi.
 
Fuzuli kentini işgalden kurtarmak için operasyon sürüyor
 
 Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Fuzuli kentinin Ermeni  güçlerinden temizlenmesi için başlatılan operasyonun sürdüğü aktarılarak, sabah  saatlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 tankın daha imha edildiği bilgisi verildi.
 
Ayrıca, Ermenistan ordusunun Daşkesen ilini top atışına tuttuğu  bildirilen başka bir açıklamada ise Azerbaycan ordusunun önlem için karşılık  vereceği belirtildi.
 
 

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