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Ermenistan Azerbaycan'a saldırdı! Türkiye'den ilk tepki

27 Eylül 2020 Pazar - 9:28 | Son Güncelleme : 27 09 2020 - 9:29

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları sonrası sosyal medya hesabından son dakika açıklamalarda bulundu.


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamaları şöyle;
 
Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz.
Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir.
 
Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan’ın yanındadır.
 
Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.
 
Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye’nin tam desteğine sahiptir.

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