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Ermenistan Azerbaycan'a saldırdı!

AA /DHA |  27 Eylül 2020 Pazar - 8:02 | Son Güncelleme : 27 09 2020 - 10:09

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başladı.


 Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan  ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda  bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük  çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı.
 
Açıklamada, Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand,  Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan  ordusunun yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu  bildirildi. Bu bölgelerde sivil altyapının da ciddi şekilde hasar gördüğü  aktarıldı.
 
AZERBAYCAN'DAN SALDIRILARA MİSLİYLE KARŞILIK
 
Ermeni güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlattı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusu komutanlığının sivil halkın güvenliğini sağlamak için tüm cephe boyunca bir karşı saldırı başlatmaya karar verdiği bildirildi.
  
 

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