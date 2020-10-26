26 Ekim 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.191 0.00 EURO 9,4550 0.06
USD 7,9860 0.24 ALTIN 486,910 -0.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

Ermenistan ateşkesi ihlal etti!

AA |  26 Ekim 2020 Pazartesi - 7:52 | Son Güncelleme : 26 10 2020 - 7:52

Ermenistan ordusunun ateşkesi ihlal ederek Laçın'da bulunan Azerbaycan askerlerine ve Terter ilindeki sivil yerleşim birimlerine ateş açtığı bildirildi.


Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan  ordusunun 08.05'te geçici insani ateşkesi ihlal ederek işgal altındaki Laçın  kenti istikametinden Laçın'ın Sefiyan köyünde konuşlu Azerbaycan birliklerine top  atışı gerçekleştirdiğini duyurdu.
 
Bakanlık, Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca ateşkese tam uyduğunu  bildirdi.
 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev de Ermenistan  ordusunun 08.04'ten itibaren Terter'e ve köylerine top atışı gerçekleştirdiğini  açıkladı.
 
ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı,  Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes yerel saatle 08.00'da yürürlüğe  girmişti.
 
 

ETİKETLER

ermenistan azaerbaycan ateşkes
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.